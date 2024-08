Zita Jesus-Leito: Stabiliteit en continuïteit is belangrijk

Onafhankelijk parlementslid Zita Jesus-Leito heeft vandaag uitgelegd waarom ze het het kabinet Pisas II steunt, na het vertrek van de PNP uit de coalitie. De politica vindt het belangrijk dat er continuïteit is in het regeren van Curaçao. Dat blijkt uit een brief van Jesus-Leito aan premier Gilmar Pisas. Ook heeft ze een video opgenomen en op sociale media geplaatst. Het Statenlid zegt hierin dat er binnenkort nieuwe verkiezingen zijn en dat het belangrijk is dat er stabiliteit in de regering blijft. Volgens de politica moeten banen ook gegarandeerd blijven, onder andere in de Isla-raffinaderij.

Ze legt uit dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen voor de gezondheidszorg, de sociaal-economische situatie en financiële stabiliteit. “Al die punten zijn van belang voor ons land”, verklaart Jesus-Leito.