Peter van Haasen (PVV) verwondert zich over grote rol van vrouwen in justitiële keten

Tweede Kamerlid Peter van Haasen (PVV) verwondert zich over de grote rol van vrouwen in de justitiële keten op Curaçao. De politicus is op dit moment op werkbezoek op het eiland. De website nu.cw schrijft er vandaag over. Van Haasen bezoekt Curaçao met de commissie Justitie en Veiligheid. In dit kader ontmoet de delegatie de politie, de douane, de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht Caribisch gebied en Defensie. De delegatie bracht eerder deze week een bezoek aan SDKK en de Justitiële Jeugdinrichting. Wat Van Haasen op viel, is de grote rol van vrouwen door de gehele justitiële keten heen. Hij noemt ‘de passie van de vrouwen voor hun beroep, medemensen en hun taken overweldigend’.

Van Haasen ontmoette ook de gouverneur Lucille George-Wout. “In zekere zin is zij een beetje de ongekroonde ‘onderkoningin’ van Curaçao. Wanneer je haar ontmoet, begrijp je meteen waar alle Caribische ‘powervrouwen’ hun inspiratie vandaan halen”, aldus de PVV’er.