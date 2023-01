Centrale Bank stapt naar OM

De centrale bank heeft aangifte gedaan bij het OM. De klacht heeft betrekking op de vervalste documenten in de zoektocht naar een nieuwe beheerder voor de raffinaderij. Dat melden diverse media. Een voormalige investeerder van preferred bidder CPR heeft deze aangeleverd. Overheidsbedrijf RdK weet al maanden van de fraude, maar heeft deze niet gemeld bij justitie. Eerder deze maand besloot Statenlid Rennox Calmes om naar het OM te stappen, nadat er vanuit RdK en het kabinet niets werd ondernomen. De aangifte door CBCS is niet bevestigd door het OM. Tot nu toe is er nog niets binnengekomen bij de PG.