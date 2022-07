Centrale Bank trekt noodregeling ACU in

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten laat weten dat het nieuwe bestuursmodel van ACU in werking is getreden. Dit was vorig jaar maart al door de leden van de Spaar- en Kredietcoöperatie goedgekeurd, maar werd steeds niet ingevoerd. Daarop greep de Centrale Bank in met een noodregeling. Nu het bestuursmodel is ingevoerd, is de regeling weer ingetrokken. Dat betekent dat ACU weer over haar vergunning beschikt en nieuwe bestuurders kan aantrekken. ACU is de grootste spaar- en kredietcoöperatie van Curaçao en heeft bijna 20.000 leden.