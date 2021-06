Centrale Bank zet Banco di Caribe in de verkoop

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zet Banco di Caribe in de verkoop. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Banco di Caribe is een dochterbedrijf van verkzekeringsgroep Ennia, sinds 2006 eigendom van de Amerikaans-Iraanse zakenman Hushang Ansari. In 2018 stelde de Centrale Bank vast dat er miljoenen uit Ennia zouden zijn gesluisd door Ansari. Daardoor is er een solvabiliteitstekort ontstaan. Via de rechter verkreeg de Centrale Bank het beheer over Ennia. Uit een vonnis in het bezit van het AD blijkt dat de Centrale Bank bevoegd is om Ennia te verkopen. Daarmee hoopt de Centrale Bank het bedrijf weer solvabel te maken.