Centrale Bank ziet gestage economische groei in monetaire unie

De groei van het bruto binnenlands product van Curaçao versnelde van 4,2% in 2023 naar 5,4% in 2024. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gisteren bekend gemaakt. De groei van Sint Maarten vertraagde van 3,8% in 2023 naar 3,1% in 2024. Dat blijkt uit het Economisch Bulletin van deze maand. De horeca- en bouwsectoren waren de belangrijkste groeimotoren binnen de

monetaire unie. Op Sint Maarten hadden de elektriciteitsstoringen dit jaar een negatief effect op de productiviteit en de algehele economische groei.

Volgens de nieuwste ramingen bedroeg de inflatie in 2024 zowel in Curaçao als in Sint Maarten 3,1%. Voor Curaçao betekende dit een daling ten opzichte van de 3,5% in 2023, terwijl in Sint Maarten de gemiddelde consumentenprijzen sneller stegen dan de 2,8% die in 2023 werd geregistreerd. In de toekomst zal de groei in de monetaire unie aanhouden, hoewel het groeitempo naar

verwachting zal afnemen, zo denkt de Centrale Bank.