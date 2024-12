Sacharovprijs uitgereikt aan Edmundo González Urrutia en María Corina Machado

Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, overhandigde gisteren de Sacharovprijs 2024 tijdens een ceremonie in Straatsburg aan de Venezolaanse Edmundo González Urrutia en María Corina Machado. Volgens Metsola zijn die twee de werkelijke vertegenwoordigers van het Venezolaanse volk en niet president Nicolas Maduro. Corina Machado werd in de ceremonie vertegenwoordigd door haar dochter, González Urrutia was wel zelf aanwezig. Hij was de oppositiekandidaat bij de laatste presidentsverkiezingen in ons buurland, die volgens het Europees Parlement niet eerlijk zijn verlopen.

Bij de opening van de uitreikingsceremonie van de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2024 zei president Metsola: “In hun streven naar rechtvaardigheid, democratie en de rechtsstaat verdedigen Edmundo González Urrutia en María Corina Machado onverschrokken waarden die miljoenen Venezolanen en de Europese Unie koesteren. (..) Deze prijs is niet alleen een erkenning, maar ook een herinnering dat de strijd voor vrijheid nooit tevergeefs is. De toekomst van Venezuela behoort toe aan haar volk en het Europees Parlement staat trots naast hen.”