Luigi Faneyte: ‘LOK zet de deur verder open voor chaos en witwaspraktijken’

Politicus Luigi Faneyte heeft fel uitgehaald naar de Staten van Curaçao na de goedkeuring van de Landsverordening op de Kansspelen, de zogenaamde LOK. Die werd gisteren aangenomen. Faneyte, die eerder al waarschuwde voor de risico’s van de nieuwe wetgeving, stelt dat het in de huidige vorm een ‘witwaswet’ is, die niet alleen Curaçao maar ook het Koninkrijk der Nederlanden mogelijk grote problemen gaat bezorgen. Hij zegt vandaag dat het accepteren van de wet ‘een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van ons land’.

Met deze stap heeft de regering de controle over onze eigen markt in handen gelegd van een groepje ‘Maltese investeerders’, zo stelt hij. Faneyte had de Staten opgeroepen nog geen beslissing te nemen over de wet. “Ik heb de Staten opgeroepen om ten minste de andere landen en de centrale banken binnen het Koninkrijk de kans te geven zich over het spontane aannemen van crypto’s door ons land uit te spreken. Maar het was vergeefs”, zo stelt hij in een persbericht.