CMC-directie stelt ultimatum aan medisch specialisten

De directie van het CMC noemt de aangekondigde acties van de medisch specialisten op Curaçao ‘evident onrechtmatig’. Ze hebben een ultimatum gesteld voor vanmiddag vijf uur. Voor die tijd wil het ziekenhuisbestuur een bevestiging dat de specialisten geen acties gaan voeren. Als ze dat niet krijgen gaat het ziekenhuis maatregelen nemen ‘ter waarborging van de continuïteit van de zorg’. De specialisten lieten vorige week weten dat ze zich vanaf 27 december strikt zullen houden aan hun contracturen. Een tweede stap die ze hebben aangekondigd is het stoppen van electieve zorg, dat is alle zorg die niet direct levensbedreigend is. Een derde stap is het instellen van een zondagsdienst, ook op doordeweekse dagen.

De medisch specialisten zijn boos dat hun contracten eenzijdig zijn aangepast, zonder dat ze daar volgens eigen zeggen input voor hebben kunnen leveren. Door de onzekerheid ontstaat bij de specialisten, volgens de vereniging, ‘onbeschrijfelijke, psychische druk’. Met de acties willen ze het CMC-bestuur tot actie dwingen. Volgens hen zijn ze al lang in afwachting van een adequate reactie van het ziekenhuisbestuur. Als dat uitblijft, volgen er acties, zo hebben ze aangegeven.