Korps Politie Caribisch Nederland vraagt om hulp bij zoektocht verdachte

De politie op Bonaire heeft vanochtend hulp gevraagd aan de bevolking. In de nacht van zondag 17 november is er op een woning aan de Bario Mamparia Kutu met een vuurwapen geschoten. Zowel voor als na het incident zijn twee personen gezien die vermoedelijk bij het incident betrokken zijn. Na het schietincident zijn de twee weggerend in de richting van Tera Kora. Het Korps Politie Caribisch Nederland verzoekt hulp van de bevolking bij het opsporen van deze verdachten. Op camerabeelden zijn de verdachten te zien. Eén van de mannen voldoet aan het volgende signalement: donkere huidskleur, lengte tussen de 1.75 en 1.80 meter, stevig postuur en geschatte leeftijd tussen de 25 en 30 jaar. De politie heeft beelden van een veiligheidscamera verspreid, die zijn ook te zien op de website van Paradise FM.

De politie vraagt: “Herkent u deze personen of beschikt u over informatie die naar hen zou kunnen leiden? Neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.” Dit is de link naar de beelden: https://fb.watch/wyDAmqsCZm/