Weg naar Westpunt blijft tijdelijk dicht tot eind van de week

De Curaçaose politie heeft vanmorgen laten weten dat in verband met werkzaamheden een deel van de Weg naar Westpunt gesloten blijft tot eind van de week. Het gaat om het stuk tussen Kloof en Asencion. De weg is afgesloten in beide richtingen tussen 8 uur ’s ochtends en half vier ’s middags. De weg was afgelopen maandag en dinsdag al afgesloten vanwege omvangrijke werkzaamheden om bomen en struiken te snoeien. Die werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Omwonenden hadden al eerder geklaagd dat er veel begroeiing op de weg hangt.

Een oproep gaat uit naar alle weggebruikers die van dit traject gebruik willen maken om alternatieve routes te kiezen om hun bestemming te bereiken.