CEO Inter Assure trekt aan de bel

De ceo van Inter Assure luidt de noodklok. Volgens Justus van der Lubbe worden de verhoogde risico’s van de pensioenfondsen op Curaçao ernstig onderschat. Los van de solvabiliteitskwestie bij ENNIA, verdient het APC wat hem betreft ook kritische aandacht. Pensioengerechtigden hebben volgens de ceo geen baat bij een politiek gedreven beleggingsinstantie die het pensioen als middel gebruikt om problemen op te lossen of potjes aan te vullen. Ondanks de opkrabbelende economie maakt de verzekeraar zich zorgen. Zo is de economische groei niet gebaseerd op een coherent, duurzaam overheidsbeleid. Ook is de krimpende bevolking nadelig voor de premie-inleg bij pensioenfondsen. Dit komt bovenop de toch al zorgelijke positie van de pensioenfondsen.