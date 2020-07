Charles Cooper: ‘Snel duidelijkheid’

De partij MFK wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de vraag of het parlement de huidige regering nog steunt. Als dat niet het geval is, wil de partij volgens Statenlid Charles Cooper zo snel mogelijk een nationale regering installeren, waarin alle partijen in het parlement zijn vertegenwoordigd.

Cooper ontkent dat de MFK een crisis-kabinet wil. Volgens Cooper moeten de politici die zijn gekozen door het volk tijdens de laatste parlementsverkiezingen het land verder helpen. Niet ‘zogenaamde experts’ van buiten de politiek.