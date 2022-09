CHATA blij met toerisme als schoolvak

Belangenvereniging Chata is blij met toerisme als schoolvak. Deze week werd het lespakket in groep 5 van het funderend onderwijs geïntroduceerd. Chata dringt al jaren aan op een lespakket voor scholen. Volgens de belangenvereniging moeten leerlingen al op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van het belang van het toerisme voor het eiland. Als dat bewustzijn er eenmaal is zullen meer lokale mensen in deze sector willen werken. Chata hoopt daarom dat het project een vervolg krijgt en op meerdere schooltypes wordt ingevoerd. Volgens het oorspronkelijke plan zal het lesmateriaal na een succesvolle evaluatie ook in groep 6 en 7 worden ingevoerd.