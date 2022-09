Minstens 10 wekelijkse KLM-vluchten naar Curaçao

KLM breidt haar vluchten naar het Caribisch gebied uit. Het aantal stoelen wordt deze winter verhoogd met meer dan 20 procent ten opzichte van 2019. Zo zal de luchtvaartmaatschappij minstens tien keer per week naar Curaçao vliegen. Tijdens de kerstperiode zijn er zelfs twee vluchten per dag. Aruba en Bonaire is een dagelijkse combinatievlucht met het grootste toestel uit de vloot van de maatschappij, een Boeing 777-300ER. Daarin is plek voor 408 passagiers. De winterdienstregeling gaat op 28 oktober in en loopt tot 25 maart 2023.

