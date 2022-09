Silvania sluit werkbezoek Nederland af

Minister van Financiën Silvania heeft tijdens een werkbezoek aan Nederland de Curaçaose hervormingsplannen van de belastingdienst en douane gepresenteerd. De minister sprak met verschillende bewindslieden over de mogelijkheden voor verdere samenwerking en ondersteuning. De delegatie vergaderde ook met de belastingdienst en douane van Nederland. Tijdens het bezoek zijn de plannen voor verdere samenwerking en ondersteuning bij de hervormingen van de belastingdienst en douane van Curaçao onderzocht en geconcretiseerd. Zo is er gesproken om deze hervormingen in de uitvoeringsagenda van het Landspakket vast te leggen.