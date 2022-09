Het Vespucci College heeft een eigen regenboogzebrapad. Afgelopen week is de school in Julianadorp bezig geweest met de aanleg van het pad. Vandaag op Paarse Vrijdag werd het zebrapad officieel in gebruik genomen. Ieder jaar viert de school de Curaçao Pride met het hijsen van de regenboogvlag. Het nieuwe regenboogpad is een permanent symbool voor seksuele diversiteit en een stap naar meer acceptatie van de lhbti-leerlingen op het Vespucci.