Papiaments toegestaan op Ipko, mits delegatie tolk regelt

De voertaal van het Ipko is Nederlands. Parlementariërs mogen in een andere taal spreken, maar dan moet de delegatie zelf zorgen voor de vertaling. Het spreken in het Papiaments of Engels mag ‘een levendige gedachtewisseling’ niet in de weg staan. Dat is een van de punten die de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben afgesproken. Vandaag was de laatste dag van het Ipko in Den Haag. Het Curaçaose Statenlid Rennox Calmes sprak zijn collega’s in het Papiaments toe. Taal draagt volgens hem bij aan politieke ongelijkheid, het zogeheten ‘democratisch deficit’. Hij heeft al tijdens het vorige Ipko gevraagd of er tolken aanwezig kunnen zijn. Als de parlementen willen samenwerken dan moeten ze elkaar begrijpen, aldus de parlementariër.