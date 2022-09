3 Gouden Kalveren voor Curaçaose filmmakers

Drie Curaçaoënaars zijn vandaag in de prijzen gevallen op het Nederlands Filmfestival. Jandino, Kevin Osepa en Shamira Raphaëla hebben alledrie een Gouden Kalf gewonnen. Jandino kreeg de publieksprijs voor Bon Bini Holland. Kevin voor zijn korte film La Ultima Ascención en Shamira voor de lange documentaire Shabu. Jandino was zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Zijn broer Kenneth met wie hij het Huis van Asporaat runt, nam de filmprijs in ontvangst samen met co-producent Maarten Swart. Het Gouden Kalf is de hoogste filmprijs van Nederland en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Op de foto’s Kevin Osepa met zijn producent en Shamira Raphaela met Shabu