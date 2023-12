CHV akkoord met huisartsenpost

De Curaçaose huisartsenvereniging CHV is deze week akkoord gegaan met de huisartsenpost. Deze opent per 1 januari zijn deuren naast het CMC. De huisartsenpost, afgekort HAP, wordt een overheidsdienst. Zo worden er enkele artsen in dienst genomen, maar is het onbekend per wanneer en tegen welk tarief. Ook is er nog geen kwaliteitsbeleid, maar hier wordt samen met de CHV aan gewerkt. De huisartsenpost is uitsluitend voor de avond, nacht en weekenddiensten. Maar ook voor de officiële feestdagen.

