Hof bevestigt 20 jaar celstraf Desi Bouterse

Desi Bouterse, hoofdverdachte van de Decembermoorden, is zojuist in hoger beroep veroordeeld. Hij moet 20 jaar de cel in voor de moord op 15 Surinamers op 8 december 1982. De uitspraak is definitief en de ex-president kan dus niet meer in beroep. De nu 78-jarige Bouterse heeft steeds ontkend de mensen van het leven te hebben beroofd. Er is nooit spijt of berouw getoond naar de nabestaanden toe. Ook heeft Bouterse geen openheid willen geven over zaken. De oud-president hoeft niet direct de cel in. Hij was zelf ook niet aanwezig bij deze historische uitspraak.

“Degenen die gerechtigheid zochten, hebben engelengeduld gehad”, zegt de voorzitter van het hof. Zij moesten daar namelijk 41 jaar op wachten. In 2000, vlak voordat de moorden zouden verjaren, besloot het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten. Dat ging zeven jaar later pas echt van start en liep meerdere keren vertraging op. De zaak maakt behoorlijk wat los in de Surinaamse samenleving. In aanloop ernaar werd een speciaal veiligheidsplan opgesteld. Naast wegomleggingen en -afsluitingen zijn er verhoogde surveillance, wegblokkades en veiligheidscontroles. De documentaire ‘Het is geen verleden’ is interessant voor wie meer wil weten over de Decembermoorden.