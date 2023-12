Universiteit Leiden draagt 1000-jaar oude menselijke resten over aan Sint Eustatius

Nederland heeft de overblijfselen van drie oorspronkelijke bewoners van Statia teruggegeven. Archeologen hebben deze meer dan 30 jaar geleden op het bovenwindse eiland gevonden. De overblijfselen – van een volwassen man, een vrouw en haar ongeboren kind – zijn ongeveer duizend jaar oud. Sinds hun ontdekking in de jaren 1980 zijn ze bij de Universiteit van Leiden bewaard en bestudeerd. De menselijke resten worden op passende wijze herbegraven.

De terugkeer van deze overblijfselen voltooit de repatriëring van de gehele Versteeg-collectie. In februari van dit jaar zijn al meer dan 40 dozen met artefacten en menselijke overblijfselen naar het eiland teruggestuurd. De Versteeg-collectie verwijst naar botfragmenten en artefacten, waaronder dozen met keramische en schelpvoedselresten, die zijn gevonden tijdens een opgraving onder leiding van archeoloog Aad Versteeg van 1984 tot 1989 op de FD Roosevelt Airport. Het maakte deel uit van een onderzoeksproject van het Archeologisch Centrum van de Universiteit Leiden in Nederland en het Archeologisch-Antropologisch Instituut van de Nederlandse Antillen op Curaçao. Men vermoedt dat vóór de komst van de Spanjaarden een inheemse bevolking op Statia heeft gewoond. Het eiland is later verschillende keren overgegaan tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland.

De overblijfselen zijn overgedragen aan Raimie Richardson, de erfgoedinspecteur bij de afdeling Cultuur Statia, door Arthur van Geel van de Universiteit Leiden.