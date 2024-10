‘CMC akkoord met voorwaarden voor nieuwe tranche’

Het ziekenhuis CMC gaat akkoord met de voorwaarden voor het verkrijgen van nieuwe liquiditeitssteun. Dat schrijft de EXTRA vandaag. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania heeft hierover een brief ontvangen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen gulden. In de briefwisseling noemt Silvania het een positief teken dat er voorbereidingen zijn getroffen voor de aankoop van een MRI-apparaat. In de 25 miljoen gulden is de aankoop van een MRI al inbegrepen, aldus de minister.

De minister laat verder weten het belangrijk te vinden dat hij elke twee maanden wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de efficiëntiemaatregelen door het CMC. Als hij niet volledig wordt geïnformeerd, zal dit als gevolg hebben dat de volgende ’tranche’ niet wordt uitbetaald, zo schrijft de minister.