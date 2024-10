Eilandsraad Bonaire wil duidelijkheid over krokodil

De Eilandsraad van Bonaire heeft een brief gestuurd aan gezaghebber John Soliano over de wijze waarop het bestuur om gaat met ‘de krokodil’. De raadsleden zetten vraagtekens bij de informatie die wordt gegeven en eisen meer duidelijkheid. Zo wordt er enerzijds gezegd dat het reptiel gevaarlijk is, en tegelijkertijd zijn er deskundigen die het dier niet gevaarlijk noemen. Ook willen ze weten hoe de ondernemers bij Sorobon financieel gecompenseerd zullen worden voor de sluiting van het gebied.

Zoals bekend wordt er op Bonaire al ruim twee weken naar een krokodil gezocht. Het gebied Sorobon is ruim een week gesloten geweest, nu is het weer open maar wordt bezoekers aangeraden het water niet in te gaan. De Eilandraadsleden willen weten of het verstandig is om meer geavanceerde hulp in te schakelen in de zoektocht naar de krokodil. Op die manier zijn de bewoners en ondernemers niet langer in onzekerheid, zo staat te lezen in de brief.