CMC diep in het rood in 2020

Het CMC heeft over 2020 een verlies geleden van 42 miljoen gulden. Dat blijkt uit de jaarrekening. Volgens ceo Gilbert Martina kan deze situatie niet lang blijven voortduren. De algemeen directeur pleit voor een duurzame en structurele oplossing. Reden voor het tekort is het ontoereikende zorgbudget van SVB. In 2020 kwam het SVB-tekort uit op 23 miljoen gulden. Daar kwam 4 miljoen gulden aan extra uitgaven vanwege de pandemie bovenop. Plus 11 miljoen aan laboratoriumkosten en 6 miljoen voor medische zorg aan ongedocumenteerden. Op dit moment kan het ziekenhuis het nog uitzingen omdat CMC niet het volledige huurbedrag betaalt.