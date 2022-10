CMC draait wekelijks 1 miljoen verlies

Het CMC ziekenhuis draait per week 1 miljoen gulden verlies. Daarom moet er zo snel mogelijk een oplossing komen voor de financiële situatie van het ziekenhuis. Dat zei premier Pisas vandaag op een persconferentie. De regering stelt alles in het werk om de financiële situatie van het ziekenhuis gezond te maken. De regiegroep die daarvoor verantwoordelijk is spreekt maandag weer met het CMC. De partijen zijn op de hoofdlijnen tot een akkoord gekomen voor besparingen binnen het ziekenhuis. Ook wordt er gekeken naar de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het instituut bracht onlangs een rapport uit waarin staat dat het CMC technisch failliet is.

