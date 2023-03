CMC moet sollicitante betalen

Het CMC is in hoger beroep op de vingers getikt. Het ziekenhuis moet een sollicitante ongeveer 218.000 gulden betalen. Twee jaar terug kreeg ze al een schadevergoeding van zo’n 300.000 gulden. Het CMC zou namelijk in 2019 verkeerd hebben gehandeld toen de sollicitante te horen kreeg dat haar benoeming niet doorging. Terwijl haar de baan van financieel directeur was toegezegd. Bovendien had de kandidate haar werk al opgezegd. Naar verluidt zou voormalig GMN-minister Camelia-Römer de benoeming hebben tegengehouden, omdat het een Europese Nederlandse betreft.