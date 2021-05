 CMC pakt de draad weer op

CMC pakt deze week de reguliere zorg weer op. Vorige week werd al begonnen met urgente oncologische ingrepen. Deze week worden de eerste uitgestelde operaties en behandelingen weer opgepakt. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Omdat er steeds minder besmettingen zijn kan het CMC weer langzaam terug naar de orde van de dag. Tot nu toe is er dagelijks één operatiekamer in gebruik omdat de ‘recovery room’ nog bezet is met Covid patiënten.

Sinds 9 april heeft het ziekenhuis geen nieuwe covidpatiënten meer opgenomen. Momenteel liggen nog 31 patiënten in het ziekenhuis waarvan 20 op de Intensive Care.