CMC start ontslagprocedure tegen nalatig verpleegkundige

De verpleegkundige die betrokken was bij het overlijden van een hartpatiënt wordt ontslagen. Dat meldt de minister van Gezondheid op sociale media. Op 27 maart overleed een patiënt op de afdeling hartbewaking van het CMC. De kern van het incident is volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid terug te voeren tot nalatigheid van een verpleegkundige. Zo zou er urenlang niet adequaat op de patiënt zijn gelet. Het CMC is volgens de minister een procedure gestart om de verpleegster te ontslaan.