CMC luidt noodklok over tekort aan maag-, darm- en leverartsen

Het Curaçao Medical Center luidt de noodklok over een ernstig tekort aan maag-, darm- en leverartsen. Dat heeft volgens het ziekenhuis directe gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Het CMC heeft hierover gisteren een brief gestuurd naar minister Javier Silvania, die verantwoordelijk is voor Gezondheid, Milieu en Natuur. In de komende weken is er geen maag-, darm- en leverarts beschikbaar voor avond-, nacht- en weekenddiensten, aldus het CMC. Het tekort speelt al langer, maar wordt volgens het ziekenhuis steeds nijpender.