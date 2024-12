In aanloop naar de verkiezingen: Vandaag sluit registratie voor kiezers

Vandaag, 24 december, sluit de registratie voor kiezers. Alle personen met de Nederlandse nationaliteit die zich tot vandaag op Curaçao hebben ingeschreven, kunnen deelnemen aan de komende parlementsverkiezingen. Op 23 januari 2025 moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Op 1 en 2 februari vinden de voorverkiezingen plaats, en de verkiezingsdag zelf is op 21 maart 2025. Dat meldt de Extra vandaag. De politieke partijen bereiden zich momenteel voor op een verkiezingscampagne die kort maar intens zal zijn, aldus de krant.

De partijen zijn nu druk bezig met de kandidatenlijsten en het partijprogramma. Zo wilde de partij MAN-PIN op 17 december hun actieprogramma voor de verkiezingscampagne presenteren. Vanwege verschuivingen in de agenda van het parlement is deze presentatie echter uitgesteld tot januari 2025. MAN-PIN is ook bezig met de afronding van hun kandidatenlijst, die in januari zal worden aangekondigd. De PNP had vorige week een vergadering gepland om de kandidatenlijst samen te stellen, maar die bijeenkomst is uitgesteld. Bij de overige politieke partijen is het relatief rustig. PAR laat weten dat hun conceptkandidatenlijst vrijwel gereed is.