‘Gevaarlijk gedrag in verkeer wordt weerspiegeld in cijfers van aantal verkeersdoden’

Het gevaarlijke gedrag in het verkeer, zoals het niet verlenen van voorrang en het rijden met hoge snelheid, wordt weerspiegeld in de cijfers van het aantal verkeersdoden. Dat zegt de hoofdcommissaris van de politie Raymond Ellis. De politie registreerde in 2022 26 verkeersdoden en in 2023 15 verkeersongevallen met fatale afloop. Volgens hem vindt het rijden met hoge snelheid en het rijden door rood licht de laatste tijd minder plaats, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Tegelijkertijd stelt hij dat veel mensen recentelijk slachtoffer zijn geworden van verkeersongevallen waarbij de tegenpartij die het ongeval veroorzaakte niet verzekerd was. Hierdoor zijn veel mensen aan hun lot overgelaten of moesten ze zelf aanzienlijke kosten maken om hun voertuig te repareren. In dat kader is de overheid begonnen met strengere controles op autopapieren. Jules Ilario, lid van het verkeersmanagementteam van het Korps Politie, benadrukt dat het noodzakelijk is om de orde in het verkeer te herstellen. Beiden spraken in een podcast van de overheid ‘Ki Bo Ke Men’.