Cocaïneproductie in Colombia in 2023 fors gestegen

De cocaïneproductie in Colombia heeft in 2023 een recordhoogte bereikt. De productie steeg met 53 procent, dat meldt de Verenigde Naties in een rapport. In 2023 werd in Colombia 2,6 miljoen kilo cocaïne geproduceerd. Daarmee is het de grootste exporteur ter wereld. Een jaar eerder was dat nog 1,7 miljoen kilo. Het grootste deel van de Colombiaanse drugs wordt in de Verenigde Staten en Europa verkocht. Het Drugs- en Criminaliteitsbureau van de VN houdt sinds 2001 cijfers bij over de cocateelt en cocaïneproductie in het land. Sinds 2014 is er een duidelijke stijging van de productie te zien.

De grootste stijging was in de departementen Cauca en Narino. In dat gebied zijn voormalige leden van de FARC actief in de drugshandel. De FARC was een guerrillaleger dat veel geld verdiende in de drugshandel. In 2017 werd de FARC ontbonden na een historisch vredesakkoord met de Colombiaanse regering.