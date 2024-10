Minister Silvania werkt aan verbeterde controle en toezicht

Minister Javier Silvania, in zijn hoedanigheid als minister van Gezondheid, heeft de eerste stappen gezet in de versterking van toezicht en handhaving. Hiervoor is opnieuw een multi-disciplinair team opgericht. Volgens hem moeten ministeries beter samenwerken in het uitvoeren van controle en toezicht om te kijken of bedrijven zich aan regels houden. Zo moet er voortaan beter worden bijgehouden in welke sectoren en wanneer wordt gecontroleerd. De minister doet verder een dringende oproep aan alle bedrijven om zich strikt te houden aan de wet- en regelgeving om zo boetes en sancties te voorkomen.

Silvania zegt in een persbericht: “Het is van groot belang dat bedrijven actief blijven bijdragen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving door hun verplichtingen na te komen. Door proactief te voldoen aan de regels kunnen boetes en andere sancties worden voorkomen. Wij verwachten van bedrijven dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, zodat wij gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, rechtvaardige en goed functionerende samenleving.”