Politie pakt man op na achtervolging

De politie heeft zaterdagavond na een achtervolging een 33-jarige Curaçaoënaar gearresteerd, die kort daarvoor zijn ex had mishandeld. De politie was rond half elf na een oproep naar een toko in Jan Doret gegaan. Een vrouw verklaarde daar dat de man haar op haar hoofd had geslagen met een telefoon en haar met de dood had bedreigd. Terwijl de vrouw met de politie praatte, probeerde de man haar met zijn auto aan te rijden, waarna hij snel wegreed. De politie zette daarop een achtervolging in. Kort nadat de man een wapen uit de auto had gegooid, werd hij bij een ranch aan de Kaminda Mgr. Amado Römer klemgereden en gearresteerd.

Het gaat om een 33-jarige man met de initialen D.D.A.. Een burger bracht de volgende dag een wapen naar het politiebureau. Dat had hij gevonden langs het traject waar de achtervolging heeft plaatsgevonden. Het wapen voldeed aan de beschrijving die de politie had gekregen.