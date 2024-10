Ministerie van Financiën organiseert seminar over belastingverdrag met Suriname 

Het Ministerie van Financiën van Curaçao organiseert op dinsdag 22 oktober een belangrijk seminar over het nieuwe belastingverdrag met Suriname. Dit evenement vindt plaats in het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort en is ook online te volgen. Experts en beleidsmakers komen samen om de impact en voordelen van dit verdrag te bespreken, dat is bedoeld om dubbele belastingheffing te voorkomen. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen tussen beide landen. Het seminar valt samen met het bezoek van de Surinaamse president Santokhi aan ons eiland op 22 en 23 oktober.

Tijdens het seminar worden de belangrijkste aspecten van het verdrag behandeld. Er wordt dieper ingegaan op hoe het verdrag bedrijven en individuen ten goede kan komen, en op welke wijze het de

handel en investeringen tussen Curaçao en Suriname zal stimuleren. Het seminar zal worden geopend door Javier Silvania, minister van Financiën van Curaçao. Daarnaast komen verschillende gerenommeerde experts, aan het woord, waaronder Peter Kavelaars , hoogleraar Fiscale Economie, Leopoldo Parada, Universitair hoofddocent en expert in internationaal belastingrecht en Maarten Koper, hoofd Internationaal Belastingrecht.