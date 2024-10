Politie signaleert toename in diefstal van bumpers

Het team van het politiekorps dat autodiefstallen onderzoekt, laat weten dat er in de afgelopen weken een duidelijk toename is te zien in de diefstal van autobumpers. Vooral van de modellen Chevrolet Spark en Hyundai Elantra GT worden de bumpers gestolen. Er wordt nog onderzocht wat de specifieke reden hiervan is. De politie doet een oproep aan alle autobezitters om, waar mogelijk, maatregelen te nemen die het minder aantrekkelijk maken voor dieven om de onderdelen te stelen. Dit kan door je voertuig te parkeren op een plek met voldoende verlichting of waar veel mensen passeren, en indien mogelijk op een afgesloten terrein, zo stelt de politie.

De politie is zich ervan bewust dat het lastig is om te voorkomen dat onderdelen van voertuigen worden gestolen. Behalve de eerder genoemde maatregelen is het daarom ook een idee om een alarmsysteem te laten installeren op het voertuig. Ondertussen blijft het onderzoeksteam alles in het werk stellen om deze zaken op te lossen en de daders die verantwoordelijk zijn voor deze diefstallen op te sporen, aldus de politie.