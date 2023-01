Code geel voor aardbeving

De Meteo registreerde vanmorgen een aardbeving ten westen van Guadeloupe. Het fenomeen had een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. De aardbeving werd gevoeld op de bovenwindse eilanden, zoals Sint Maarten, maar ook Guadeloupe, Dominica en Martinique. Vooralsnog lijken er geen slachtoffers te zijn gevallen. Volgens de Meteo levert de aardbeving geen gevaar voor Curaçao. Zo is er geen sprake van de vorming van een tsunami. Wel geldt er een code geel. Deze waarschuwing is meer om mensen alert te maken. Bij een aardbeving moet je als je binnenshuis bent dekking zoeken onder stevige meubels. Wie zich buiten bevindt moet op zoek gaan naar een open plek en op de grond gaan liggen. Vermijd bruggen en elektriciteitskabels.