Code geel voor extreme hitte

De Meteo heeft een waarschuwing uitgegeven voor extreme hitte. Tot en met morgen is de kans op een zonnesteek, hittekramp of uitputting hoger dan normaal. Personen die langdurig in de zon zijn of buiten fysieke inspanningen verrichten kunnen mogelijk een hitteberoerte krijgen. Bij een hitteberoerte wordt het lichaam tijdens inspanning zó warm dat organen uitvallen, soms zelfs met overlijden tot gevolg. Meteo adviseert om veel water te drinken en overbelasting te vermijden. Als je je niet goed voelt, zoek dan zo snel mogelijk de schaduw op.