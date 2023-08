Standbeeld voor Bea Moedt

Bea Moedt heeft een standbeeld gekregen. Initiatiefnemers zijn Melissa Josefa en Siegmond van Lamoen. De fotografe werd een jaar geleden opgenomen in het hospice en is inmiddels de langstlevende bewoner van Arco Cavent. Josefa heeft de sprankelende glimlach en levendige blauwe ogen van de fotografe vastgelegd in een tekening. Van Lamoen heeft op zijn beurt met oude autobanden een beeld weten te maken. Daarin ontbreekt de camera niet. Deze is gemaakt van Pvc-buizen, autobinnenbanden en hout. Het standbeeld werd vorige week geleverd aan de fotografe.