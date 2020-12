“Code oranje advies niet gebaseerd op onjuiste cijfers”

Het RIVM wist dat de Curaçaose GGD een tekort had aan mensen, en in realiteit waarschijnlijk veel meer mensen zijn genezen. Die kennis is meegenomen in het code oranje advies voor Curacao. Dat zei Izzy Gerstenbluth vanmorgen op Paradise FM. Hij vertelde dat de GGD op Curacao bijna dagelijks contact heeft met het RIVM over dit soort onderwerpen. Gerstenbluth is het desondanks niet eens met het code oranje advies. Volgens hem moet je niet kijken naar het aantal besmette personen, maar naar de druk op de zorg, zoals het aantal mensen in het ziekenhuis, en die is volgens hem nu van beheersbare proporties.

Inmiddels zijn twintig nieuwe mensen ingewerkt die coronatests kunnen afnemen, ook bij mensen die mogelijk genezen zijn. Dat was gisteren al te zien, toen maar liefst 102 mensen gezond werden verklaard, fors meer dan de afgelopen weken.