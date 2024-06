Colombia begint onderhandelingen met rebellengroep

De Colombiaanse regering is opnieuw begonnen aan vredesoverleg met een rebellengroep. Het gaat om de Segunda Marquetalia, een afsplitsing van de FARC die zo’n 1600 leden zou tellen. Dat is vandaag bekend gemaakt. Colombia sloot in 2016 een historisch vredesakkoord met de grote guerrillagroep FARC en onderhandelt ook al jaren met de ELN. Het land wordt al decennia geteisterd door geweld tussen veiligheidstroepen, guerrilla’s, paramilitairen en drugsbendes. Segunda Marquetalia wordt geleid door Iván Márquez, die in 2016 nog optrad als onderhandelaar voor de FARC en senator werd. Hij nam later de wapens weer op.

De onderhandelingen vinden plaats in Venezuela. Márquez zei daar dat hij wil toewerken naar vrede in zijn land. De eerste gespreksrondes lopen naar verwachting tot zaterdag. Er worden afspraken gemaakt over de spelregels voor de verdere onderhandelingen.