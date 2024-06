Werkzaamheden op Klein Curaçao bedreigen beschermde schildpadden

De afgelopen weken hebben illegale bouw- en schoonmaakactiviteiten op Klein Curaçao voor veel onrust gezorgd. Dat zegt Ard Vreugdenhil van Sea Turtle Conservation Curaçao. Hij heeft alarm geslagen over de situatie, omdat de werkzaamheden de natuurlijke balans en de leefomgeving van de beschermde schildpadden bedreigen. Volgens Vreugdenhil is het zeer zorgwekkend dat dat er door de werkzaamheden steeds minder plek is voor de met uitsterven bedreigde Hawksbill schildpadden. Hij roept daarom op om het oostelijk deel van het eiland vrij te houden van verdere ontwikkeling.

De Hawksbill- of Karetschildpadden maken hun nesten normaal gesproken op Klein Curaçao, maar hebben nu geen plek meer om te nestelen. Voor de dieren is het noodzakelijk dat ze door vegetatie beschermd worden. “Die rand is nu veertig meter naar achteren geplaatst, niet meer op het strand, maar op de koralen, zodat ze daar uiteindelijk nooit een nest kunnen maken”, legt Vreugdenhil uit tegen Caribisch Netwerk. Dit kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben voor de schildpaddenpopulatie op het eiland.