Cijntje: plannen voor LNG-fabriek op Curaçao zijn stopgezet

Het project om een ‘Liquid Natural Gas’ fabriek te bouwen op Curaçao is stilgezet. Dit vanwege de stijging van de gasprijs door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit maakt de bouw van een LNG-fabriek minder haalbaar. Dat heeft minister Ruisandro Cijntje tegen de Extra gezegd. Volgens Cijntje is de prijs van aardgas zo drastisch gestegen dat het niet verantwoord is om nu te kiezen voor de bouw van een fabriek voor vloeibaar gas. Om meer groene energie op te wekken voor ons eiland is nu gekozen voor het opwekken van energie via water en zon, aldus Cijntje.

Het bedrijf Eagle LNG had vergevorderde plannen om een fabriek voor vloeibaar gas te bouwen op ons eiland. Volgens minister Cijntje is dat project afgeschoten, maar is bijvoorbeeld Curoil momenteel ook bezig op het gebied van duurzame energieproductie en wordt er op dat gebied voortuitgang geboekt.