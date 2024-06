‘Fruitbootjes zorgen voor lagere prijzen’

De aanwezigheid van bootjes met groente en fruit uit Venezuela heeft de prijzen op Curaçao competitiever gemaakt. Volgens minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, hebben enkele handelaren hem benaderd met de melding dat zij niet kunnen concurreren met de voedselprijzen voor vee omdat wat de boten meebrengen veel goedkoper is. Cijntje zegt vandaag in de Extra dat dit precies de bedoeling is. Volgens de minister kunnen de prijzen van de geïmporteerde producten in de toekomst nog verder dalen.

Hij is van mening dat er een zogenaamde 0-meting worden gedaan om concrete cijfers te kunnen vergelijken en vast te stellen hoe de prijzen zijn gedaald. “Maar wat ik hoor is dat de prijzen competitiever zijn en concreet heb ik gehoord dat de prijzen van veevoer goedkoper zijn.”