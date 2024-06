Curaçao krijgt een fabriek die accu’s gaat produceren voor elektrische auto’s en andere toepassingen. De faciliteit komt in de Freezone. Beheerder Curinde en het Amerikaanse SCMT Energy hebben daarvoor een Memorandum of Understanding ondertekend. Dit akkoord werd getekend in aanwezigheid van minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje. De oprichting van de fabriek in Curaçao zal een primeur zijn voor het Caribisch gebied, met als doel voornamelijk te exporteren naar markten in Europa, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, terwijl ook de lokale markt bediend zal worden.

SCMT Energy zet zich volgens eigen zeggen in voor het leveren van de krachtige oplaadbare accu’s voor elektrische voertuigen, energieopslag en consumentenelektronica. het bedrijf wil duurzaam werken en levert volgens eigen zeggen ‘echt groene lithium-ion batterijen’, die de productiekosten en de milieu-impact aanzienlijk verminderen.