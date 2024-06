Colombia gaat 540.000 Venezolaanse migranten legale status geven

Colombia gaat een legale status verlenen aan maximaal 540.000 Venezolaanse migranten die voogden zijn over minderjarigen die in het land verblijven. Dat melden de Colombiaanse migratie-autoriteiten. Volgens migratieminister Carlos Fernando García, is het een speciale migratiemaatregel. Het land is de laatste jaren de belangrijkste bestemming voor miljoenen Venezolanen die de politieke en economische onrust in hun thuisland ontvluchten. Velen van hen zien Colombia als een tussenstap naar bijvoorbeeld de Centraal-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten.

Colombia heeft bijna 52 miljoen inwoners. Volgens officiële cijfers zijn er momenteel 2,8 miljoen Venezolaanse migranten aanwezig in Colombia.