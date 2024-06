Organisaties maken bezwaar tegen behandeling voorstel Rennox Calmes

De organisaties Igualdat Kòrsou, FOKO en Human Rights Caribbean hebben vanochtend een brief aan gouverneur Lucille George-Wout gestuurd. Ze maken bezwaar tegen de behandeling van een voorstel van Statenlid Rennox Calmes om het huwelijk alleen open te stellen voor man en vrouw. De behandeling staat gepland voor vanochtend in een centrale commissie-vergadering, maar volgens de organisatie staat er in het Statuut dat er in zo’n geval eerst onderzoek hebben moeten plaatsvinden naar ‘het gevoelen van het Koninkrijk’. Dat is volgens de organisaties niet gebeurd, daarom zou het parlement het initiatief niet in onderzoek mogen nemen.

In de brief die advocaat David Wever namens de organisaties heeft verstuurd, schrijft hij: “Reden waarom de bovengenoemde organisaties zich tot uw excellentie wenden, met het eerbiedig, doch dringend, verzoek erop toe te zien dat de Staten zich aan het Statuut en overige regels van deugdelijke totstandkoming van wetgeving houdt, en dat derhalve in ieder geval het Initiatief niet verder in behandeling wordt genomen, dan nadat het gevoelen van de regering van het Koninkrijk is ingewonnen.”