Colombia onderschept zes narco-onderzeeërs met tonnen cocaïne

De Colombiaanse autoriteiten hebben de afgelopen zes weken in samenwerking met andere landen een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Daarbij werden ook zes ‘narco-onderzeeërs’ onderschept die met tonnen cocaïne onderweg waren naar Australië. Het wordt beschouwd als het grootste succes van ‘Operatie Orion’, waarin Colombia samenwerkt met 61 andere landen. Die partners leverden vliegtuigen, helikopters en vaartuigen, maar het belangrijkste was dat ze ook informatie deelden. In zes weken tijd werden meer dan 400 verdachten gearresteerd en werd 225 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is bijna 10 procent van de geschatte wereldwijde jaarproductie. Ook werd 1000 ton marihuana in beslag genomen.

Volgens kapitein Manuel Rodríguez, het hoofd van de antinarcoticabrigade van de Colombiaanse marine, slaat de vondst een behoorlijke deuk in de cocaïnehandel. Dit zal volgens hem duizenden sterfgevallen door een overdosis schelen en kost de kartels meer dan 8 miljard dollar. Het opvallendst is dat een cocaïneroute met semi-onderzeeboten tussen Colombia en Australië werd ontdekt, een afstand van 14.000 kilometer. De semi-onderzeeboten, ook wel ‘narco-onderzeeërs genoemd, zijn vaartuigen van 10 tot 25 meter lang die laag in het water liggen, waardoor ze lastig te ontdekken zijn. Er werden zes van deze bemande schepen onderschept, elk volgepakt met 5 tot 10 ton cocaïne. Tot nu toe verstopten Colombiaanse drugskartels voor de handel op Australië veel kleinere hoeveelheden cocaïne in vrachtschepen.