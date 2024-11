Steven Martina: Belachelijk dat parlement voordracht van Mercelina niet steunt

Statenlid voor de MAN, Steven Martina, noemt het betreurenswaardig en zelfs belachelijk dat het parlement niet de voordracht steunt voor Gwendell Mercelina. De jonge politicus van de PNP wilde zich kandidaat stellen voor het regionale parlement voor Latijnsamerikaanse en Caribische landen, Parlatino. Mercelina kreeg gisteren echter niet voldoende steun van zijn collega’s op Curaçao en kan nu niet voorgedragen worden. Vanuit Parlatino was Mercelina gevraagd om zich kandidaat te stellen. Dat het eigen parlement dat niet steunt, noemt Martina vandaag in de Extra ‘beschamend’. Het getuigt volgens hem van onvolwassenheid en wijst op een ‘krabbenmentaliteit’.

“In plaats van deze houding aan te nemen, zou men trots moeten zijn dat van alle lidstaten van Parlatino Curaçao is gekozen voor het voorzitterschap. Maar in plaats daarvan kijken we of de persoon van de oppositie of van de coalitie is, om vervolgens de kandidaatstelling af te wijzen.” Martina is bezorgd over de koers die het land vaart. Volgens hem is er steeds meer sprake van achteruitgang in gedrag, omgangsvormen en wat als acceptabel wordt beschouwd. Hij ziet deze tendens wereldwijd plaatsvinden.